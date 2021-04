Recovery: bozza, 221,5 miliardi di investimenti, 30 miliardi per fondo extra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riforme e investimenti organizzati in sei missioni, che raggruppano sedici componenti, per 221,5 miliardi di investimenti complessivi, di cui 191,5 provenienti dalla Recovery and resilience facility (Rrf). È quanto emerge dalla bozza di presentazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Gli obiettivi chiave del piano sono quelli di “riparare i danni economici e sociali della crisi pandemica” e “contribuire ad affrontare le debolezze strutturali dell’economia italiana”. Sono previsti 30 miliardi di euro per un fondo complementare extra-Recovery, che non avrà nessun obbligo di rendicontazione a Bruxelles e la possibilità di scadenze più lunghe rispetto al 2026 in alcuni casi.(Rin)