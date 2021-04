Recovery: bozza, 4,11 miliardi per potenziare e digitalizzare le infrastrutture di rete

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dei 57 miliardi di euro previsti per rivoluzione verde e transizione ecologica, secondo quanto prevede la bozza di presentazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), ben 24,8 miliardi sono destinati alla transizione energetica e alla mobilità sostenibile. Di questi, 4,11 miliardi sono destinati a potenziare e digitalizzare le infrastrutture di rete (di cui 3,61 miliardi per rafforzare le smart grid), e 6,91 a incrementare la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili. Inoltre, tra risorse vecchie e nuove, sono previsti 8,58 miliardi per sviluppare un trasporto locale più sostenibile. Per quel che riguarda l’efficienza energetica e la riqualificazione degli edifici, per cui sono previsti, tra risorse vecchie e nuove, 11,69 miliardi di euro, la maggiore voce di spesa è quella dell’efficientamento energetico e sismico dell’edilizia residenziale privata e pubblica (10,26 miliardi), mentre 1,23 miliardi sono destinati all’efficientamento energetico degli edifici pubblici.(Rin)