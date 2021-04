Sardegna: pranzo "proibito" di Sardara, si dimettono i vertici dell'Aou Cagliari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella lettera che l'Ufficio per i provvedimenti disciplinari della Regione ha inviato ai dirigenti presenti al pranzo si parla di danno all'immagine e alla reputazione della Regione a livello nazionale e internazionale, utilizzo dei mezzi di trasporto dell'amministrazione non per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, uso di servizi telematici e linee telefoniche per esigenze personali. Non basta: vengono anche contestati "comportamenti gravi", "condotte lesive che vanno al di là del normale rapporto di correttezza e collaborazione che lega ogni lavoratore al proprio datore di lavoro" e di "pubblici dipendenti che hanno violato i doveri di diligenza e lealtà". (Rsc)