Giustizia: Laboccetta (Polo Sud), Berlusconi, Meloni e Salvini sostengano istituzione commissione d'inchiesta

- "In pochi giorni abbiamo raccolto 1.700 firme e molte altre adesioni stanno arrivando, segnale evidente che gli italiani vogliono far luce su quanto accaduto. Le forze politiche che più di altre sono state vittima dell’uso politico della giustizia dovrebbero fare una battaglia strenua per sapere la verità e interrogare i protagonisti diretti delle distorsioni su un tema così delicato come quello della giustizia". Lo dichiara in una nota, Amedeo Laboccetta, ex deputato di Napoli. "Berlusconi, Meloni e Salvini sostengano simbolicamente la petizione popolare per la commissione d'inchiesta - sottolinea il presidente di Polo Sud - e poi si battano in parlamento affinché venga effettivamente costituita". (Ren)