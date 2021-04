Campania: Cammarano (M5s), rifinanziata alta velocità Sa-Rc, ripristinare Sicignano-Lagonegro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'annuncio del ministro dei Trasporti Giovannini a finanziare le linee regionali collegate all'Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria, alimenta il nostro impegno a ripristinare la Sicignano-Lagonegro. Una linea fondamentale per il Vallo di Diano e che oggi, alla luce dell'orientamento del governo, diviene ancor più strategica. Auspico che ci sia un ripensamento da parte del presidente della commissione regionale Trasporti, Cascone, che nei mesi scorsi ha bocciato il progetto di riattivazione della linea". Lo ha dichiarato il presidente della terza commissione speciale Aree Interne Michele Cammarano. Cammarano ha aggiunto: "Le dichiarazioni del ministro Giovannini vanno nella direzione di un ordine del giorno approvato dalla Camera, che impegna il Governo a sbloccare un'opera arenatasi da troppo tempo. Senza dimenticare che la strategia nazionale Aree Interne è stata approvata e finanziata proprio nel Vallo di Diano. Nei prossimi giorni definirò un calendario dei lavori della Commissione che presiedo, per ascoltare in audizione le parti interessate, con l'obiettivo di rendere nuovamente fruibile una tratta importantissima per l'intera regione". (Ren)