Covid: Gelmini, coprifuoco non durerà fino al 31 luglio, ogni due settimane check a tutte le misure del decreto

- Il ministro per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, durante la registrazione di “Porta a Porta”, in onda stasera su RaiUno, ha affermato che "stiamo andando verso le riaperture, e questa conquista non è la vittoria di Salvini, di Forza Italia o del centrodestra: è la vittoria degli italiani. Il coprifuoco non durerà fino al 31 luglio, e non vediamo l’ora di abolirlo. Ogni due settimane - ha affermato - verrà fatto un check a tutte le misure previste dal decreto: il primo sarà a metà maggio. Dispiace che la polemica sul coprifuoco abbia un po’ offuscato tutto il resto, ma questo è il decreto delle riaperture”.(Rin)