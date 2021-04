Covid: Ronghi (Cnal), in decreto riaperture del governo Draghi scelte folli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo Draghi guida un governo 'nemico' del lavoro e delle imprese. Confermare l'orario del coprifuoco alle 22 fino al 31 luglio è un'autentica presa per in giro per la filiera della ristorazione, dei teatri, dello spettacolo, delle attività sportive e di benessere, i quali continueranno ad essere le vittime sacrificali delle scelte oppressive e demenziali del governo della continuità". E' quanto afferma il segretario generale di Cnal, Salvatore Ronghi, commentando il decreto sulle riaperture approvato dal governo. "È grave ed ingiustificabile – continua Ronghi – non consentire la ripresa dei centri sportivi e delle palestre dal 26 aprile, attività ferme da oltre un anno e senza alcun ristoro. Evidentemente a 'Roma' non hanno capito cosa significa per la salute e per il lavoro il settore dello sport e del benessere che impiega circa un milione di lavoratori che, da un anno, sono senza reddito e senza sostegno da parte di uno Stato. Il via libera alle riaperture delle strutture sportive dal 1 giugno appare una vera provocazione perché per quella data la stagione delle palestre è già conclusa. A fronte di queste penalizzazioni, il governo dà il 'liberi' tutti negli stabilimenti balneari che dal prossimo 15 maggio potranno riaprire e nei quali i contagi, all'improvviso, scompariranno!". (segue) (Ren)