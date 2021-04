Covid: Gimbe, in Sardegna aumentano casi ma percentuale posti letto sotto soglia critica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aumentano i casi di positività al Covid-19 ma rimane sotto la soglia critica la percentuale di posti letto occupati da pazienti colpiti dal virus. E' questa la fotografia della Sardegna scattata dalla fondazione Gimbe dal cui report settimanale si evince come nella settimana dal 14 al 20 aprile si registri un peggioramento l'indicatore relativo ai casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (1.116), a fronte di una diminuzione dei contagi rispetto alla settimana precedente (-4,5 per cento). Sotto la soglia di saturazione i posti letto in area medica e terapia intensiva: stabile la percentuale dei posti letto occupati da pazienti Covid nelle terapie intensive, 27 per cento, mentre per quanto riguarda i posti letto occupati negli altri reparti la percentuale è salita dal 21 al 24 per cento. (Rsc)