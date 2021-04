Napoli: Muscarà (M5s), istituire zona franca urbana per salvare San Gregorio Armeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'emergenza pandemica rischia di spazzare via uno storico simbolo dell'arte e della tradizione di Napoli, oltre che attrattore di visitatori da ogni parte del mondo, rappresentato da via San Gregorio Armeno. Le botteghe dei maestri pastorai potrebbero essere svendute a chi è già pronto a rilevarle, per farne punti di ristorazione, così da cancellare per sempre la storica via dei presepi. Un processo inevitabile, se non sosteniamo da subito e con ogni misura e iniziativa possibile gli straordinari artigiani che con la loro arte hanno contribuito a dare prestigio e fama al nostro capoluogo. Gli aiuti economici promessi potrebbero non bastare. Salvare San Gregorio Armeno equivale a salvare il commercio e l'economia del centro antico di Napoli. Per farlo, dobbiamo dar vita fin da subito a una Zona Franca Urbana, concentrando nel perimetro che dal 1995 ha ottenuto il riconoscimento del Patrimonio Mondiale Unesco, programmi di defiscalizzazione e incentivi per il sostegno e la creazione di piccole e micro imprese". Lo dichiara la consigliera regionale del Movimento 5 stelle Maria Muscarà che, su richiesta dei maestri pastorai, ha presentato una mozione alla giunta regionale affinché "adotti tutte le iniziative utili e si attivi con il Governo centrale, affinché il centro storico di Napoli possa essere individuato come Zona Franca Urbana". "Perdere San Gregorio Armeno – conclude Muscarà - equivale a perdere per sempre uno dei simboli più radicati della tradizione di Napoli e non possiamo assolutamente consentirlo". (Ren)