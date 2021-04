Abruzzo: vicepresidente Pettinari su vicenda specializzandi in medicina generale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Eppure il decreto-legge interessato prevede che fino al 31 dicembre 2021, spiega ancora il vicepresidente del Consiglio regionale, in relazione alla carenza dei medici di medicina generale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, possono partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali. La loro assegnazione è in ogni caso subordinata rispetto a quella dei medici in possesso del relativo diploma e agli altri medici aventi, a qualsiasi titolo, diritto all'inserimento nella graduatoria regionale, in forza di altra disposizione. Quindi ci troviamo davanti a una scelta che va contro ogni principio di buon senso ma anche, e soprattutto, contro le normative vigenti e allo stesso Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina Generale. Ora vogliamo capire perché l'Abruzzo ha preso questa strada a differenza, per esempio, di altre regioni come L'Emilia Romagna che hanno dato seguito a tutto quanto previsto dalla normativa". Pettinari dopo aver sollecitato di far chiarezza rapidamente sulla vicenda ha sollecitato, eventualmente, ad apportare "modifiche ed integrazioni agli atti già approvati". (Gru)