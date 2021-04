Campania: Cantalamessa (Lega), fare chiarezza su concorso Eav, no a favoritismi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono profondamente perplesso per quanto emerso dall'inchiesta di 'La Repubblica'. L'Eav è un asset strategico per i trasporti nella Regione Campania e immaginare che sia stata trasformata in un'azienda a 'conduzione familiare' alimenta non pochi sospetti circa la modalità di accesso al concorso". Così il deputato della Lega Gianluca Cantalamessa commenta l'inchiesta di "La Repubblica" sulla lista di parenti dei dirigenti e funzionari "assunti" presso l'Eav. "Il presidente De Luca e gli altri esponenti del Pd - prosegue - farebbero bene a chiarire, nel rispetto della trasparenza e dei tanti esclusi dalle prove. Se questa è la ratio con la quale ci avviamo verso l'utilizzo del Recovery Fund le premesse sono pessime. Spazio al merito, solo così impediamo la fuga dei nostri ragazzi verso altre regioni o addirittura all'estero. Secondo l'Istat: in dieci anni dalla Campania sono emigrati 100 mila giovani (per metà laureati). Chi tace dinanzi a tali questioni è complice della desertificazione generazionale nelle nostre province, in particolare nelle Aree interne". (Ren)