Ponte Genova: Toti (Liguria), con oggi più vicine verità e giustizia per vittime crollo

- Oggi la verità e la giustizia per le vittime del crollo del ponte Morandi "sono più vicine. Il mio grazie va allo straordinario e complesso lavoro della procura di Genova che, con impegno incessante, ha chiuso le indagini preliminari su quella tragedia immane" del Ponte Morandi "in cui morirono 43 persone". Lo scrive su Facebook il presidente della regione Liguria e leader di Cambiamo, Giovanni Toti. "La chiusura delle indagini rappresenta un momento importante soprattutto per i familiari delle vittime, che attendono risposte per la scomparsa dei loro cari, a poco più di 32 mesi da quel terribile 14 agosto del 2018. Un giorno che nessuno potrà mai dimenticare, spartiacque indelebile per la storia, passata e futura, di Genova, della Liguria e di tutto il Paese e su cui speriamo si faccia presto giustizia", conclude Toti. (Rin)