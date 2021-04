Ambiente: Mite su bonifiche, integrato l'accordo di programma per il Sin Valle del Sacco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Novità in arrivo per la Valle del Sacco: ieri il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ha sottoscritto l’addendum all’accordo di programma tra ministero e Regione Lazio per la bonifica del Sin Bacino del Fiume Sacco. Lo annuncia la sottosegretaria alla Transizione Ecologica Ilaria Fontana. “Questo atto modifica il precedente accordo di marzo 2019 andando a rimodulare interventi e modalità di programmazione, aggiungendo anche risorse per interventi ulteriori rispetto a quelli programmati. E’ frutto del lavoro di questi anni sul territorio e con il territorio. Sono stati recuperati e resi operativi gli accordi siglati dal vecchio ufficio commissariale con ditte operanti nell’area e che assunsero l’impegno di contribuire economicamente alla bonifica dei luoghi. Grazie a questo passaggio - continua - è stato possibile destinare oltre 10 milioni di euro dei Fondi di Sviluppo e Coesione del ministero alle attività di messa in sicurezza della discarica di Via Le Lame a Frosinone, così come il potenziamento delle indagini epidemiologiche con la cosiddetta 'coorte dei nati'. Le bonifiche sono delle ferite dei nostri territori. Abbiamo il dovere di sanare queste ferite, restituire i territori ai cittadini e alle cittadine e di pianificare uno sviluppo sostenibile che coinvolga pienamente le comunità. Come ministero della Transizione Ecologica stiamo lavorando al massimo affinché per i Sin italiani si scriva finalmente una nuova pagina, lavorando insieme con le Regioni che devono essere attori principali di questo rinnovamento”.(Com)