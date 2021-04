Recovery: bozza, 19,1 miliardi a inclusione e coesione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- 19,1 miliardi di euro destinati a “Inclusione e coesione”. È quanto emerge dalla bozza di presentazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), messa a punto in vista del Consiglio dei ministri. Si tratta del 10 per cento delle risorse. L’obiettivo complessivo è quello di facilitare la partecipazione al mercato del lavoro, anche attraverso la formazione e rafforzare le politiche attive del lavoro, e di favorire l’inclusione sociale. Quella “Inclusione e coesione” è una delle sei missioni che raggruppano le sedici componenti previste per gli investimenti del piano.(Rin)