Covid: Auletta (Confcommercio), gravissimo errore del governo a discapito settore wedding (3)

- Auletta ha poi aggiunto: "Ecco la condanna che ci avete dato ingiustamente sia nel dpcm di ottobre 2020 che in quello di gennaio 2021 "restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e luoghi assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili o religiose. Con riguardo alle abitazioni private...". Bastava semplicemente distinguere le attività: il ricevimento, quale comune pranzo nuziale, dalle attività di spettacoli ed eventi. Nel nuovo decreto legge quindi viene chiesta la rimozione immediata di questo passaggio: 'Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili o religiose. Con riguardo alle abitazioni private...'". L'esponente di Confcommercio Campania ha dunque concluso il suo intervento: "Alle porte del nuovo Dl ripartenza il governo deve urgentemente comunicare la data di riapertura ai ricevimenti, stabilire regole concrete sulle modalità di gestione dei momenti conviviali del ricevimento, vietare gli assembramenti e balli di gruppo, ma concedendo momenti di ballo fra congiunti, tutti i ristoranti sia alla carta che per ricevimenti devono rispettare le regole disposte dal governo centrale, chi non le rispetta va applicata la chiusura di 15 giorni e denuncia del trasgressore. Oggi tutti noi siamo informati e consapevoli delle regole da rispettare in prevenzione al Covid ed è nostra responsabilità applicarle. Adesso bisogna ripartire subito: il tempo è scaduto". (Ren)