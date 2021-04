Napoli: sopralluogo de Magistris a cantiere via Terracina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sopralluogo stamane ai lavori di via Terracina. Sul posto il sindaco Luigi de Magistris, l'assessore ai lavori pubblici Alessandra Clemente, il presidente della decima municipalità Diego Civitillo ed i tecnici della municipalità". Così in una nota del Comune: "Sono in corso i lavori di completamento di via Terracina, tratto compreso tra via Cinthia e via Cassiodoro. In questo momento è in corso la posa del sottofondo della nuova pavimentazione in asfalto. Sono invece terminati i lavori di riqualificazione dei marciapiedi, con la realizzazione della nuova pavimentazione, aiuole per le alberature, dissuasori di sosta e la riqualificazione delle balaustre. Nei prossimi giorni previsti lavori per la messa a quota di alcuni chiusini, la posa in opera dello strato definitivo della pavimentazione stradale e la realizzazione della segnaletica". (Ren)