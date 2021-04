Arabia Saudita: a Roma mostra fotografica ‘Alula–Journey Through Time’

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' in programma dal 22 aprile al 9 maggio in piazza San Silvestro la mostra fotografica dal titolo: "Alula–Journey Through Time". La mostra è dedicata alla regione di Alula, di grande ricchezza storica e archeologica situata nel nord-ovest dell’Arabia Saudita. Mette in risalto i suoi principali siti culturali attraverso gli scatti del celebre fotografo canadese-statunitense Robert Polidori. La mostra, composta da 30 pannelli, sarà visitabile all’aperto, gratuitamente, nel centro di Roma, in piazza San Silvestro, riqualificata su progetto dell’architetto Paolo Portoghesi e trasformata in una grande piazza pedonale, da giovedì 22 aprile a domenica 9 maggio 2021 e sarà un’ottima occasione per consentire ai cittadini di scoprire un’area ancora poco conosciuta nella quale si trovano testimonianze di oltre 200.000 anni di storia dell’evoluzione dell’essere umano: dalla preistoria fino ai giorni nostri passando per i misteriosi regni di Lihyan e Dadan, i nabatei e l’epoca romana. La regione saudita di AlUla, in collaborazione con la Reale Ambasciata dell’Arabia Saudita in Italia, vuole offrire al pubblico una mostra che presenti la propria ricchezza culturale attraverso gli scatti di Polidori, consentendo ai visitatori di intraprendere un viaggio affascinante nel tempo, durante il quale potranno approfondire gli aspetti archeologici attraverso contenuti digitali, raggiungibili da QR code posizionati nelle didascalie delle foto, realizzati da Romolo Loreto, Professore Associato dell’Università degli Studi di Napoli ‘L’Orientale’, nonché uno dei massimi esperti italiani dell’archeologia saudita. Ha commentato Phillip Jones, Chief Destination Management and Marketing Officer di Royal Commission for Alula: "Ci auguriamo che i cittadini romani possano ancora una volta dare voce al loro desiderio di viaggiare per scoprire il mondo nel 2021, non ho dubbi che questa mostra fotografica ispirerà la scoperta di una delle destinazioni culturali più rilevanti del mondo". Gli scatti di Robert Polidori sono un ottimo mezzo per avere un primo assaggio dei vasti paesaggi desertici e delle meraviglie geologiche di questa regione dell’Arabia Saudita. Ha commentato il Principe Faisal bin Sattam bin Abdulaziz Al Saud, Ambasciatore del Regno dell’Arabia Saudita in Italia, Malta e San Marino: "Alula è un museo a cielo aperto che cela in sé molte storie di antiche civiltà ancora da raccontare. Recentemente sono ripresi gli scavi effettuati da squadre di archeologi, sia sauditi che internazionali, e sono state annunciate nuove scoperte di grande importanza. Siamo lieti di sostenere l’iniziativa della mostra fotografica ‘Alula – Journey Through Time’, uno sguardo incantevole sulla grande ricchezza culturale di Alula, una delle regioni più importanti dell’Arabia Saudita dal punto di vista storico-archeologico". (Res)