Vaccino: Gimbe, il 7,3 per cento dei sardi ha completato intero ciclo vaccinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 7,3 per cento della popolazione della Sardegna ha completato l'intero ciclo vaccinale anti-Covid mentre il 10,7 per cento ha ricevuto la prima dose. Lo si apprende dal rapporto settimanale della Fondazione Gimbe. La percentuale degli anziani over 80 che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 44,1 per cento (il 29,6 per cento ha ricevuto solo la prima dose). La percentuale di popolazione 70-79 anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 4,4 per cento a cui aggiungere un ulteriore 32,9 per cento solo con prima dose; la percentuale di popolazione 60-69 anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 2,4 per cento a cui aggiungere un ulteriore 5,3 per cento solo con prima dose. (Rsc)