Covid: Pirro (M5s), giusto aspettare per posticipo coprifuoco

- "Ha a assolutamente ragione il nostro sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri quando dice che per posticipare il coprifuoco bisogna aspettare qualche settimana perché i numeri oggi ci consentono di riaprire qualcosa ma non tutto. Abbiamo sempre detto che bisogna riaprire in sicurezza per fare in modo che non servano altre chiusure, abbiamo sempre detto che è fondamentale rispettare la gradualità. Nemmeno abbiamo riaperto e già si è cercato di fare fughe in avanti irresponsabili. Tutti vogliamo riaprire e tornare alla normalità al più presto, ma non è con un ‘tutto e subito’ che risolveremo l’emergenza sanitaria. È giusto fare un passo alla volta anche per poter studiare un eventuale aumento di contagi con le riaperture. Fare il passo più lungo della gamba rischia solo di farci cadere e sarebbe imperdonabile. Correre dei rischi non aiuta nessuno, non aiuterebbe nemmeno gli imprenditori che magari si ritroverebbero a dover richiudere, fa solo il gioco di qualche parte politica che pensa di poter fare propaganda sulla sicurezza sanitaria dei cittadini". Lo afferma in una nota la capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Igiene e Sanità di palazzo Madama, Elisa Pirro.(Com)