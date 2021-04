Covid: Ronghi (Cnal), in decreto riaperture del governo Draghi scelte folli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inoltre il cosiddetto 'governo dei migliori' si limita a prorogare il blocco dei licenziamenti senza fare alcunchè di concreto per evitarli – prosegue Ronghi – La politica delle 'proroghe' non aiuta il mondo del lavoro e non garantisce la serenità e la dignità a quei lavoratori che corrono il rischio di licenziamenti per colpa di 'imprenditori-prenditori' e di un governo incapace sostenuto solo da quelle Confederazioni sindacali che sono tornate ad essere cinghie di trasmissione dei partiti di governo. Per uscire dal buco nero in cui è finito il mondo del lavoro e delle imprese occorre attuare gli articoli 39 e 46 della Costituzione per realizzare la partecipazione e la cogestione dei lavoratori all'impresa e la trasparenza nei sindacati", conclude Ronghi. (Ren)