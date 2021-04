Piemonte: usura e sovraindebitamento, al via in Regione corso di educazione finanziaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una vera lotta all’esclusione finanziaria che mira a diffondere una sempre maggiore consapevolezza di meccanismi e dinamiche alla base dell’economia - ha aggiunto -. L'opera della fondazione Operti è indispensabile nella costruzione di una rete di operatori sul territorio piemontese, che possa sostenere i cittadini nelle scelte di vita più importanti." "La buona gestione delle risorse finanziarie è assolutamente fondamentale - ha sottolineato il consigliere Gavazza -. Con questo corso vogliamo far crescere in ognuno la consapevolezza dell’importanza del corretto utilizzo delle proprie disponibilità economiche. Non bisogna mai abbassare la guardia, perché il sovraindebitamento e gli usurai sono sempre dietro l’angolo e finire nelle loro mani è più facile di quanto si pensi. La prevenzione di questi fenomeni è l’arma migliore che abbiamo a disposizione". "Dobbiamo diffondere il più possibile questo messaggio - ha concluso - e ringrazio tutti gli operatori sociali che hanno partecipato alla prima giornata del corso e mi appello a loro perché possano farsi portavoce nella diffusione dei principi della legalità e della buona gestione del denaro". (Rpi)