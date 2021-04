Piemonte: varianti al piano regolatore per calamità naturali, Regione rimborsa i Comuni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si tratta di un segnale di vicinanza agli enti locali che la Regione ha voluto dare - dichiara il vicepresidente e assessore all’Urbanistica, Fabio Carosso - in un momento di grande difficoltà. Inoltre, per venire incontro alle esigenze dei Comuni, con il “Riparti Piemonte” abbiamo voluto semplificare le modalità di presentazione delle richieste, per cui è ora è sufficiente allegare solo un atto amministrativo che precisi la natura della variante e la relativa spesa prevista". Nella stesura della graduatoria per l’assegnazione dei fondi, la legge istitutiva di questo istituto assegna come priorità, tra le altre, la minor dimensione dei Comuni, la presentazione di domande da parte di forme associate di Comuni, l’urgenza degli adeguamenti motivati da gravi calamita' naturali o da elevato rischio geologico e ambientale. (Rpi)