Covid: Asl Napoli 2, 200mila dosi somministrate ma adesione ancora tiepida

- Sono partiti oggi i nuovi centri vaccinali straordinari di Acerra, Mugnano e Frattaminore allestiti rispettivamente presso: la palestra della scuola in via Silvio Buonincontro ad Acerra, la palestra del Liceo Segré in via Francesco Crispi a Mugnano, la biblioteca comunale di Frattaminore in via Turati. Le tre nuove strutture si affiancano ai 15 centri vaccinali già operativi e che hanno permesso all'Asl Napoli 2 Nord di raggiungere proprio nella giornata di ieri le 200.000 somministrazioni. Al momento l'Azienda ha vaccinato il 97 per cento degli ultraottantenni che hanno aderito alla campagna (complessivamente circa 27.000; il 3 per cento degli over80 aderenti che si è ancora vaccinato è stato riconvocato per ben tre volte), l'81 per cento degli over 70 che si sono detti disposti a vaccinarsi (complessivamente circa 41.000) oltre a 24.000 fragili e 4600 disabili. Per il prossimo sabato è programmata l'apertura del centro vaccinale di Afragola presso il centro Lu.Mo. mentre saranno attivati per l'inizio del prossimo mese i centri di Villaricca, Casalnuovo e Casavatore.(Ren)