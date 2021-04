Covid: Consiglio nazionale commercialisti, metà fondi per i comuni va al Nord (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A livello di singole regioni, per quanto riguarda il Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali, le prime tre per aiuti ricevuti sono Lombardia, Lazio e Veneto, mentre per la solidarietà alimentare, sul podio Lombardia, Campania e Sicilia. Il documento elaborato dai commercialisti è articolato in due parti. L'introduzione illustra in modo sinottico le misure emergenziali disposte dai diversi provvedimenti anticrisi che si sono susseguiti nel corso del 2020. Mentre nella seconda parte, spazio, per ciascuna delle due misure esaminate, ad un'analisi del meccanismo normativo e ad una illustrazione degli effetti economici che ne sono derivati. Lo studio si conclude con un focus sulle risorse integrative del Fondo funzioni fondamentali per il 2021 che ha visto un acconto pari a 220 milioni di euro di cui 200 milioni ai comuni e 20 milioni alle Città Metropolitane e alle Province. La sua ripartizione accentua ulteriormente la concentrazione delle risorse a favore degli enti situati nelle regioni del Nord che raccolgono il 58 per cento mentre il Sud si ferma al 18 per cento. La parziale eccezione del Lazio è imputabile al peso di Roma caratterizzata da una capacità fiscale pari a quella delle regioni settentrionali. (Com)