Auto: Mascetti (Bmw Bank), nuovi prodotti finanziari flessibili che rispondono alle esigenze del mercato

- "La crisi generata dall'emergenza sanitaria ci ha insegnato che dobbiamo essere sempre pronti al cambiamento. Su questo piano abbiamo colto le straordinarie opportunità offerte dallo smart working. Nei mesi più intensi di pandemia non abbiamo mai perso produttività e interesse delle persone perché siamo stati in grado di bilanciare la lontananza dalla sede di lavoro con attività da remoto, traducendole in iniziative di estremo successo nei confronti dei clienti. Abbiamo sviluppato prodotti finanziari che tenessero conto delle loro incertezze e che non li 'ingabbiassero', offrendo loro la possibilità di modularne il contenuto e modificarne le decisioni anche dopo la stipula. Presto saremo presenti anche nel mercato più giovane di BMW Motorrad. Proseguiremo nella strada di successo intrapresa offrendo soluzioni flessibili che vanno incontro alle esigenze del mercato". Lo ha detto Enrico Mascetti, ceo della Bmw Bank, nel corso della cerimonia di premiazione per il riconoscimento di "Bmw Bank Dealer Ambassador 2020" assegnato a Nicola Barbato, amministratore delegato del "Gruppo Center" di Salerno, al quale ha partecipato anche Riccardo Gaspari (direttore sales&marketing dell'istituto di credito tedesco). "Per noi il tema della digitalizzazione è uno dei mezzi attraverso i quali creare e mantenere i rapporti con i clienti. Pertanto il contatto virtuale - ha sottolineato Mascetti - deve essere integrato e bilanciato con quello personale. Il digitale svolge un ruolo fondamentale in termini di sburocratizzazione e di snellimento dei passaggi per l'approvazione delle pratiche finanziarie, per la sottoscrizione e per la gestione amministrativa. Ma la relazione 'one2one' deve essere focalizzata anche su elementi relazionali forti". La sfida dei nuovi mercati e degli strumenti per affrontarli in maniera vincente sono gli argomenti evidenziati nel corso del workshop. (segue) (Ren)