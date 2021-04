Campania: Casillo (Pd), bene decisione Regione di individuare a Napoli area dove allocare tutti gli uffici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la pubblicazione sul Burc dell'avviso relativo alla ricerca di mercato di immobili da destinare ad uffici regionali, facciamo un importante passo avanti verso l'accorpamento in una sola struttura dei tanti uffici di competenza della Regione Campania dislocati sull'intera città di Napoli". Lo dichiara in una nota Mario Casillo, capogruppo regionale del Partito democratico. "Voglio esprimere il mio plauso e ringraziamento al presidente De Luca e al vicepresidente Bonavitacola per aver accolto positivamente la mia sollecitazione - prosegue - Allocare in una sola area gli uffici regionali dislocati in varie parti della città rappresenterebbe un evidente beneficio sia per l'Istituzione, ma soprattutto per i cittadini che non sarebbero più costretti a dover attraversare la città da un capo all'altro per poter ricevere i servizi richiesti", conclude Casillo.(Ren)