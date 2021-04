Piemonte: usura e sovraindebitamento, al via in Regione corso di educazione finanziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Educazione finanziaria come strumento d’inclusione finanziaria e recupero dell’autonomia economica: formazione di operatori, è il titolo del corso di formazione online, che si è aperto oggi, organizzato dall’Osservatorio regionale sui fenomeni di usura estorsione e sovraindebitamento con la Fondazione Don Mario Operti. Proprio in un periodo di grande difficoltà economica, dovuta alla pandemia, l’Osservatorio ha sentito l’urgenza di proseguire nell’opera di formazione di operatori sociali destinati ad affrontare le sempre più diffuse fragilità economiche. La Fondazione Operti, in collaborazione con la Rete italiana di microfinanza, ha elaborato delle linee guida in materia di educazione finanziaria rivolte agli operatori sociali e che sono alla base del corso. In questo modo gli operatori possono essere formati nella delicata attività di trasferire i principi di un uso responsabile del danaro ai soggetti più fragili ed esposti. Lo scopo è di evitare l’esclusione finanziaria, le situazioni di sovraindebitamento e rendere le persone più consapevoli nell’accesso agli strumenti finanziari ordinari, facilitando l’orientamento delle scelte di vita e di lavoro. La prima sessione è dedicata agli operatori del territorio provinciale di Torino e si conclude venerdì 23 aprile. Sono intervenuti all'apertura del corso i consiglieri segretari delegati all'Osservatorio Giorgio Bertola e Gianluca Gavazza. "Anche quest’anno l’Osservatorio sostiene con convinzione l’alto valore moltiplicativo dei corsi di educazione finanziaria ed autonomia economica rivolti agli operatori del settore tenuti dalla Fondazione Operti - ha osservato il consigliere Bertola -. Proprio nel periodo di forte crisi che stiamo affrontando, questi corsi diventano strumenti preziosi a prevenzione e contrasto delle situazioni più complicate". (segue) (Rpi)