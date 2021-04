Covid: Pellegrino (Iv), implementare punti vaccinali soprattutto nelle aree interne della Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina il consigliere regionale Tommaso Pellegrino ha partecipato all'apertura del Centro vaccinale di Sassano nei locali messi a disposizione dal comune. "Ringrazio il sindaco, Domenico Rubino, l'amministrazione comunale e l'Asl di Salerno insieme a tutti gli operatori sanitari coinvolti, per questa importante iniziativa", ha dichiarato Pellegrino. "L'auspicio – ha aggiunto il capogruppo di Italia viva in Consiglio regionale - è quello di implementare i centri vaccinali cercando di realizzarne uno per ogni comune, soprattutto nelle aree interne della Campania, in modo da poter migliorare il servizio ai cittadini evitando loro spostamenti onerosi e lunghe file di attesa. Con l'incremento del numero dei Centri e la disponibilità offerta dai medici di medicina generale e di ulteriori operatori sanitari a collaborare in questa straordinaria opera di vaccinazione collettiva, potremo raggiungere gli standard indicati dal commissario Figliuolo. La Campania, del resto, è già tra le prime regioni in Italia per numero di dosi somministrate rispetto ai vaccini ricevuti, prova evidente che la macchina organizzativa della Regione Campania continua a essere sempre più operativa". (Ren)