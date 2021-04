Campania: Conte (Leu), nuova localizzazione per impianto Terna dalla Valle del Sele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una nuova localizzazione per gli impianti previsti dalla società Terna, nella Valle del Sele, per il progetto Tyrrhenian link, per non compromettere l'ambiente e la destinazione agricola, turistica e produttiva del territorio". Lo ha chiesto nell'aula di Montecitorio, il deputato di Liberi e Uguali, Federico Conte, con un question time al Ministro per la transizione ecologica, Cingolani: "La Valle del Sele ha una destinazione naturale e va valorizzata: l'agricoltura di qualità, le biodiversità e l'ambiente, il patrimonio naturale e la risorsa mare. Occorre un Piano di tutela ambientale e di valorizzazione. L'opera di Terna, invece, appare del tutto incompatibile con questa visione. Qui, dove primeggia la produzione di quarta gamma, si collocano le eccellenze della filiera bufalina e operano con successo ben 12 organizzazioni di produttori agricoli (un primato nazionale), proprio a ridosso dell'area dove verrà realizzata la nuova stazione ferroviaria dell'Alta velocità e Alta capacità della linea Salerno-Reggio Calabria, si deve costruire un progetto diverso, alternativo, per salvaguardare identità e visione strategica di un territorio che ha una destinazione che si inserisce pienamente nella visione e nei cardini culturali del Next Generation Eu". (Ren)