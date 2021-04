Campania: Nonno (Fd'I), segnalati disagi a centro vaccinale Cardito (Na)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sono stati segnalati nelle scorse ore grossi disagi presso il centro vaccinale di Cardito, in provincia di Napoli, dove i cittadini, per lo più persone anziane e soggetti fragili, sono costretti ad aspettare anche 4-5 ore all'addiaccio prima di poter essere vaccinati. Molti provenivano dal territorio di Acerra. Speriamo che la riapertura su questo ultimo comune, proprio in queste ore, del centro vaccinale territoriale possa portare la situazione a divenire meno caotica. Saremo vigili nel monitorare il tutto, al fine di farci portavoce di quella che è una vera e propria vergogna che sta coinvolgendo persone avanti con l'età". Lo hanno dichiarato Marco Nonno, consigliere regionale della Campania di Fratelli d'Italia e Stefania Casoria. (Ren)