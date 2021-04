Abruzzo: ambiente, domani Parco nazionale Majella diventa Geoparco mondiale dell'Unesco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cerimonia di benvenuto organizzata dal Global Geopark Network Unesco (Rete Geoparchi Mondiale Unesco) avrà inizio alle ore 14 e potrà essere seguita accedendo alla pagina Youtube del Global Geopark. Subito dopo seguirà, alle 18 la diretta sulla pagina Facebook del Parco nazionale della Maiella, per commentare il prezioso risultato con i rappresentanti del Parco e dell'Ordine dei geologi, e importanti ospiti, che hanno dato il loro contributo al riconoscimento Unesco. Il presidente del Parco, Lucio Zazzara, afferma: "Il Parco nazionale della Maiella riceverà la dichiarazione di Geoparco Unesco quale patrimonio dell'Umanità per le sue speciali caratteristiche che uniscono la geologia, la biodiversità, la storica presenza dell'uomo e tutta la cultura sviluppata nel tempo. E' un evento molto importante che metterà molto in vista il nostro territorio con tutto il suo sconfinato patrimonio; ringraziamo quanti, da anni, lavorano per questo risultato". (Gru)