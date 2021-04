Napoli: Clemente, candidatura D'Angelo? A sinistra pericolosa frammentazione, serve unità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Abc è una punta di diamante dell'Amministrazione, per la nostra battaglia vinta dell'acqua pubblica e con l'approvazione del bilancio, finalmente finisce una stagione commissariale ed è naturale andare ora verso la composizione di un cda. Stimo Sergio e credo sia una ricchezza, temo, sul piano politico, che si vada in modo pericoloso verso una frammentazione e divisione". Così l'assessore comunale di Napoli Alessandra Clemente, intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" su Radio Crc, ha commentato la candidatura di Sergio D'Angelo alle prossime comunali. "Si devono mettere, in primis, al centro idee e programmi che uniscano per la città - prosegue - Quando si aprirà la campagna elettorale sarà importante salvaguardare le battaglie di questi anni, senza lasciare Napoli alle forze di destra. Io lavoro a un progetto di città che unisce". (Ren)