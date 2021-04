Napoli: riqualificazione degli spazi periferici, domani il webinar dell'Ordine degli architetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue il ciclo di webinar, rivolti a professionisti e cittadini, trasmessi in diretta via Zoom e su Facebook, promossi dall'Ordine degli architetti e Ppc di Napoli e provincia e da Anea, per approfondire le opportunità per il territorio derivanti dagli attuali strumenti di riqualificazione del patrimonio esistente. Appuntamento per domani, giovedì 22 aprile 2021, a partire dalle ore 15 con un incontro realizzato in collaborazione con il Comune di Cercola sulla rigenerazione degli spazi periferici e del genius loci delle aree marginali. Il tema dell'incontro è "Rigenerazione degli spazi periferici: come procedere coi nuovi strumenti legislativi". Moderatore del webinar sarà Michele Macaluso (direttore Anea). Dopo i saluti di Gianluca Meo (segretario Ordine degli Architetti Ppc di Napoli), Vincenzo Fiengo (sindaco di Cercola) e Giuseppe De Falco (presidente associazione "Atp Ars longa"), ci saranno gli interventi di Alessandro Marata (dipartimento sostenibilità Cnappc), Lorenzo D'Alessandro (funzionario Utc del Comune di Cercola), Tiziana D'Aniello (commissione Ambiente Ordine degli Architetti di Napoli), Stefano Laprocina (azienda "Verde Profilo") e Fabrizio Ascione (Università Federico II di Napoli). Seguirà il question time a cura di Concetta Marrazzo (consigliere dell'Ordine degli Architetti di Napoli) mentre le conclusioni saranno affidate a Rosa De Luca (tesoriere dell'Ordine degli architetti di Napoli). L'accesso al webinar è gratuito ed è consentito a partire da 20 minuti prima rispetto all'orario stabilito, fino ad un massimo di 500 partecipanti. Gli architetti interessati ad ottenere i 3 cfp per ogni incontro devono necessariamente seguire il webinar tramite la piattaforma Zoom per monitorare l'effettiva partecipazione ed iscriversi sul sito www.anea.eu (per ottenere il link di collegamento alla piattaforma) oltre che sulla piattaforma IM@teria. (Ren)