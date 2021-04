Recovery: Saiello, Consiglio regionale campano straordinario sulla spesa dei fondi in arrivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo un'opportunità storica e irripetibile, che è quella di tramutare l'attuale crisi in un'opportunità di crescita e rilancio per la Campania. Con l'arrivo dei fondi Next Generation Eu, possiamo finalmente pianificare un futuro diverso per la nostra regione, lavorando su progetti concreti e impattanti sui territori che porteranno sviluppo e nuova occupazione. Ora più che mai è necessario fare squadra e lavorare uniti per definire un percorso strutturato, con coinvolgimento costante di tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio regionale. Dobbiamo puntare a potenziare gli uffici che si occupano di progettazione, formare e adeguare il personale, individuare obiettivi strategici. La qualità della spesa è fondamentale, al pari della quantità di risorse in arrivo. E non possiamo permetterci di sprecare un solo centesimo di quei fondi". Lo dichiara il presidente della IV Commissione speciale Sviluppo e innovazione e consigliere regionale della Campania del Movimento 5 stelle, Gennaro Saiello, che ha presentato una richiesta di Consiglio straordinario monotematico nel quale, all'ordine del giorno, saranno discusse tutte le "iniziative adottate dal Governo regionale in ordine al Piano nazionale di ripresa e resilienza". "Dall'ultimo monitoraggio del Mef – sottolinea Saiello - la Campania è risultata la regione che ha fatto registrare uno dei peggiori indici di spesa dei fondi europei. Basti pensare che dei 4.950 miliardi assegnati, la spesa effettiva si è fermata a 1.681 miliardi. Peggio di noi ha fatto solo la Calabria. Dobbiamo invertire la rotta e farlo subito. E possiamo riuscirci soltanto lavorando in sinergia, con un percorso comune e avendo un unico obiettivo, che è far ripartire l'economia della nostra regione e creare nuove opportunità di occupazione". (Ren)