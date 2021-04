Sicurezza: Nappi (Lega), su videosorveglianza solo annunci da De Luca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Era il 4 agosto del 2020, in piena campagna elettorale, quando il governatore De Luca annunciava tronfio che era stata completata l'installazione di telecamere di videosorveglianza a Napoli. Poi scopriamo che, sulla strada dove è esplosa la bomba che ha devastato un negozio ai Colli Aminei, non c'erano telecamere. Eppure in quella zona negli ultimi mesi si sono verificate una serie di rapine ai danni dei residenti e si registra quindi un forte allarme in termini di sicurezza". Lo afferma Severino Nappi, consigliere regionale e coordinatore della Lega a Napoli. "Siamo ai soliti annunci non seguiti dai fatti - prosegue Nappi - Il progetto della Regione di installare gli impianti di videosorveglianza in tutte le Municipalità è rimasto lettera morta: si ponga immediatamente rimedio. I cittadini meritano di sentirsi sicuri, invece sono abbandonati al loro destino da un Comune inefficiente ed una Regione che fa solo propaganda". (Ren)