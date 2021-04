Piemonte: tunnel del Tenda bis, Regione presenta progetti al governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Procede il percorso verso la ripresa dei lavori del Tenda bis, il cui cantiere è stato distrutto dall’alluvione Alex che a inizio ottobre 2020 ha interrotto i collegamenti stradali e ferroviari tra Piemonte, Francia e Liguria sul versante cuneese. Il viceministro alle Infrastrutture Alessandro Morelli ha invitato oggi a Roma l’assessore ai Trasporti della Regione Piemonte Marco Gabusi per un confronto sulle proposte progettuali di Anas per la ripresa dei lavori. Con l’assessore Gabusi anche l’amministratore delegato di Anas Massimo Simonini, il commissario di Governo Nicola Prisco, il presidente della Commissione Intergovernativa Enrico Pujia, il prefetto della Provincia di Cuneo Fabrizia Triolo, il presidente della Provincia di Cuneo Federico Borgna, il sindaco di Limone Piemonte Massimo Riberi e i parlamentari cuneesi Giorgio Maria Bergesio e Flavio Gastaldi. In collegamento anche l’assessore ai Trasporti della Regione Liguria Giovanni Berrino e i Sindaci del territorio interessato dall’opera. "Siamo stati invitati a Roma espressamente dal viceministro Morelli - sottolinea l’assessore Gabusi -. Per la prima volta riusciamo a sederci al tavolo con tutti gli attori del territorio, come richiesto dalla Regione Piemonte nella Commissione Intergovernativa di novembre e come ribadito al viceministro Morelli, che a Limone si era preso l’impegno di convocarci per analizzare insieme le scelte progettuali. Oggi possiamo dire di essere soddisfatti perché stiamo toccando con mano la velocizzazione dei passaggi che ci consentiranno di iniziare a ricostruire l’imbocco del tunnel sul versante francese, dove c’è stata purtroppo una sostanziale modifica della morfologia della montagna". "Sono purtroppo solo due le ipotesi in campo compatibili con i tempi che la valle, seppur con fatica può sopportare: quella di un tunnel sotto al torrente del Ca e quella di un viadotto all’uscita delle gallerie", evidenzia l’assessore Gabusi. (segue) (Rpi)