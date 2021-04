Piemonte: Consiglio regionale, battaglia sulla pdl sul gioco d'azzardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Discussione generale, oggi, in Regione Piemonte, sulla proposta di legge sul “Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico”, presentata dal gruppo della Lega che intende modificare la legge attualmente in vigore, la 9 del 2016. A illustrare il testo, come primo firmatario il consigliere Claudio Leone: “Il provvedimento va a correggere la normativa precedente, che non va rigettata in toto, ma ci poniamo obiettivi importanti, in primis introdurre modifiche finalizzate a tutelare la dignità del lavoro e i posti dei 5 mila lavoratori attivi del settore del gioco d’azzardo legale. Inoltre, vogliamo rendere più capillare la lotta alla ludopatia, utilizzando meglio le risorse a disposizione”. “La nostra proposta di legge vuole garantire un gioco regolamentato e ben controllato, gestito dallo Stato, tutelando i lavoratori di quel comparto ed evitando che si creino degli spazi vuoti in cui è facile che si insinui la malavita”, ha affermato il capogruppo della Lega Alberto Preioni. “Oltre a combattere l’illegalità vogliamo che a quell’1,5% di giocatori definiti problematici secondo i dati dell’Ires siano offerti percorsi di cura, aumentando le risorse per l’attività dei Sert. Contrarietà nel metodo e nel merito è stata espressa dal gruppo del Pd e in particolare dal capogruppo Raffaele Gallo, che ha ricordato come non ci sia stato confronto né con le associazioni del settore, né con le forze di opposizione e che i 60mila emendamenti di minoranza siano la risposta per approfondire quanto non è stato fatto in Commissione. “La legge 9/2016 funziona, è sbagliato smantellarla perché è riuscita a trovare un punto di equilibrio, contemperando due aspetti essenziali, ovvero la tutela della salute e il diritto al lavoro”. (segue) (Rpi)