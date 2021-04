Piemonte: Consiglio regionale, battaglia sulla pdl sul gioco d'azzardo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contrario anche il capogruppo dei Moderati, Silvio Magliano: “Sulla presunta perdita di posti di lavoro avremmo voluto discutere in Commissione e invece di abrogare una legge si potevano creare misure per facilitare - ad esempio a livello urbanistico e amministrativo - la possibilità di adeguamento alla stessa da parte degli esercizi commerciali”. “I dati ufficiali provenienti da Ires, dall’Osservatorio regionale sul mercato del lavoro, dalle Asl, dal Cnr indicano gli effetti positivi prodotti dalla legge del 2016, negarli da parte della maggioranza significa agire in spregio alle istituzioni”, ha aggiunto il capogruppo di M4o, Giorgio Bertola. “Siamo contro l’abrogazione della legge attualmente in vigore, che ha reso un servizio alla comunità: sono stati risparmiati 700milioni di euro dal 2016 a oggi e con la riduzione dei volumi del gioco sono state ridotte anche le occasioni per iniziare a giocare, un modo per tutelare le persone incapaci di difendersi dalla spirale del gioco patologico”, ha affermato Sean Sacco, presidente M5s. Per Mario Giaccone, (Monviso) non si possono creare prospettive economiche se entrano in conflitto con la salute pubblica. “Dal 2017 al 2019 c’è stata una diminuzione dei ludopatici del 20%, la legge 9/2016 è stata costruita in modo equilibrato non per debellare il gioco d’azzardo ma per arginarne gli effetti, non era una legge liberticida”. “Non vogliamo tornare al Casinò Piemonte e non accetteremo questa sanatoria”, ha dichiarato Marco Grimaldi (Luv), sottolineando come la legge in vigore abbia ridotto le occasioni di gioco e il numero dei malati. Durante il dibattito sono intervenuti anche Alessandro Stecco e Riccardo Lanzo (Lega), Monica Canalis, Domenico Rossi, Diego Sarno (Pd), Sarah Disabato, Ivano Martinetti (M5s) e Francesca Frediani (M4o). (Rpi)