Campania: Patriarca (FI), bonifica spiaggia a Castellammare merito della giunta Cimmino

- "L'impegno della Regione Campania nel bonificare la spiaggia del lungomare di Castellammare di Stabia, attraverso proprie risorse finanziarie, come confermato oggi in commissione Ambiente, è la positiva conclusione del faticoso e complesso iter di riqualificazione dell'intero litorale cittadino condotto, in questi anni, dalla giunta comunale stabiese guidata dal sindaco Gaetano Cimmino". A dirlo è il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale, Annarita Patriarca: "L'avvio delle opere, che prevedono la caratterizzazione del suolo e la progettazione dell'intervento da realizzare, consentirà entro l'anno prossimo di restituire ai cittadini stabiesi la fruibilità di una delle passeggiate a mare più belle e caratteristiche della nostra regione, per troppi anni sottratta alla collettività". Patriarca ha concluso: "Seguiremo con particolare attenzione non solo l'iter procedurale relativo all'avvio dei lavori ma anche l'osservanza del relativo cronoprogramma affinché vengano rispettati i tempi di restituzione dell'area alla città". (Ren)