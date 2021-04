Sardegna: medici di base, operativo il portale per richiedere le fiale di vaccino anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' operativo il portale per la richiesta dei vaccini anti-Covid da parte dei medici di base della Sardegna che potranno somministrarli a domicilio o nel proprio studio. I professionisti potranno scegliere fra 13 diversi punti di ritiro per avere i le fiale. In buona sostanza sarà necessario specificare le dosi da utilizzare e il tipo di richiesta, se un richiamo, una prima vaccinazione, approvvigionamento hub o trasferimento interno per compensazione ordini. I medici che vorranno vaccinare i pazienti nel proprio studio dovranno disporre una doppia sala d'attesa o due sale visita, un assistente collaboratore, un infermiere e il frigo in cui custodire le dosi. Per la vaccinazione a domicilio sarà necessaria la valigetta del tipo utilizzato per il trasporto d'organi che il medico dovrà acquistare a sue spese. Il sindacato Snami Sardegna ha però messo in evidenza come l'accordo attualmente in essere con la Regione prevede l'impegno dei medici esclusivamente per i pazienti ultraottantenni e allettati. "Ai medici che non hanno personale infermieristico e di segreteria - spiegano allo Snami - non è inoltre data la possibilità di vaccinare in sicurezza in centri organizzati dalle Assl". (Rsc)