Reddito cittadinanza: Sardegna, 18 persone denunciate dai Carabinieri a Bonorva, non ne avevano diritto

- Percepivano il Reddito di cittadinanza senza averne diritto: per questo 18 persone sono state denunciate dai carabinieri della Compagnia di Bonorva. Tra i "furbetti" individuati dai militari c'era chi non era cittadino italiano e aveva lasciato da tempo l'Italia, o vi era arrivato da poco, chi lavorava in nero riuscendo a mettersi in tasca anche mille euro al mese, chi aveva dichiarato di risiedere in Sardegna, in case risultate abbandonate, mentre viveva stabilmente in altre Regioni. Il danno per lo Stato ammonta a 180 mila euro. Per le 18 persone coinvolte è arrivata una denuncia e il ritiro della carta di pagamento. (Rsc)