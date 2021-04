Imprese: Pastorino (Leu), vicino a lavoratori Leonardo, presentata interrogazione a Giorgetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato ligure Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera, ha partecipato oggi allo sciopero dei lavoratori Leonardo a Genova. "Ho presentato una interrogazione parlamentare al ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, per fare luce sulla situazione del ramo Business automation", annuncia in una nota. "Trovo preoccupante e contraddittorio l'annuncio da parte dell'azienda di voler trovare nei prossimi mesi un partner industriale per la divisione automazione (ex Elsag), che occupa 400 lavoratori sui 1.700 dello stabilimento genovese e contempla al suo interno prodotti e soprattutto risorse chiave per l'ambito della logistica", spiega. "L'interrogazione - aggiunge Pastorino - è sottoscritta anche dal deputato ligure Edoardo Rixi (Lega) ex vice ministro alle Infrastrutture e dal capogruppo Leu Federico Fornaro. È un percorso nato già lo scorso anno con una mia prima interrogazione in Aula, ora l'idea è di fare lo stesso, riportare in aula questo tema così importante per Genova davanti al ministro Giorgetti. Che sia da stimolo e da supporto - conclude Pastorino - anche per le autorità cittadine e regionali, dobbiamo essere tutti uniti per difendere questa preziosa parte produttiva della città". (Com)