Piemonte: varianti al piano regolatore per calamità naturali, Regione rimborsa i Comuni

- È stato pubblicato in queste ore, in Piemonte, il bando 2021 per l’assegnazione di contributi a copertura di un massimo del 70% delle spese che i Comuni o le Unioni di Comuni hanno sostenuto o devono sostenere per incarichi professionali o studi preliminari finalizzati a varianti al piano regolatore rese obbligatorie da piani, progetti o provvedimenti regionali, oppure da adeguamenti per urgenti motivazioni dettate da calamità naturali. Il termine per la presentazione delle domande, che vanno inoltrate all’indirizzo progettazione. green@cert.regione.piemonte.it, è il 30 giugno 2021. I fondi a disposizione per quest’anno sono di circa 500 mila euro. Vista l’emergenza Covid, l’amministrazione regionale ha deciso di aumentare il tetto della somma massima rimborsabile a 35 mila euro. (segue) (Rpi)