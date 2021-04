Abruzzo: ambiente, domani Parco nazionale Majella diventa Geoparco mondiale dell'Unesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, giovedì 22 aprile 2021, il territorio del Parco nazionale della Maiella diventa Geoparco mondiale dell'Unesco con il nome di Majella Geopark. Un risultato importante per il territorio e per l'Abruzzo intero, che porterà sicuramente benefici a livello di sviluppo sostenibile delle comunità locali e permetterà al nuovo Geoparco di collaborare con oltre 160 territori riconosciuti in tutto il mondo. Il riconoscimento è stato possibile dall'elevata geodiversità del territorio in termini di geositi che il Geoparco Majella può vantare, in tutto 95 di cui almeno 22 hanno valore internazionale. Uno dei più importanti è Capo di Fiume nel comune di Palena, allestito per la visita dalla Soprintendenza Archeologica Abruzzo fin dal 2001, assieme al Museo Geopaleontologico Alto Aventino. Il cammino verso il riconoscimento è iniziato nel 2016 insieme all'Ordine dei geologi della regione Abruzzo che con l'Ente parco ha siglato fin da subito un protocollo d'intesa per il progetto di candidatura, successivamente rinnovato fino alla nuova convenzione del dicembre scorso. Alla buona riuscita del processo di candidatura hanno contribuito i geologi della commissione Geositi e Geoparchi dell'Ordine sotto il coordinamento del responsabile del Geoparco, la geologa dell'Ente Elena Liberatoscioli, e la supervisione scientifica della professoressa Etta Patacca Scandone. (segue) (Gru)