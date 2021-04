Covid: d'Amore (Asl Napoli 2), valutiamo di vaccinare i sessantenni senza prenotazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attualmente sul territorio dell'Asl Napoli 2 Nord nella categoria 60/69 anni hanno aderito alla campagna vaccinale solo il 20 per cento dei 140.000 residenti che si trovano in questa fascia di età. Nella fase attuale le consegne dei vaccini risultano essere abbastanza regolari e l'organizzazione permette di aumentare i numeri delle somministrazioni, tuttavia, l'Azienda Sanitaria non ha molti cittadini da convocare in ragione del numero di adesioni non elevate nella popolazione over60, fragili e disabili. "Il rischio concreto - spiega una nota dell'Asl - è che nei prossimi giorni le attività di vaccinazioni si possano fermare a causa delle restrizioni imposte dall'ultima ordinanza del commissario Figliuolo che obbliga a vaccinare solo i cittadini a maggiore fragilità che, al momento manifestano una scarsa adesione".​ Antonio d'Amore, direttore generale dell'Asl Napoli 2 Nord, ha dichiarato: "Stiamo facendo un grande sforzo organizzativo per allestire centri vaccinali straordinari di grandi dimensioni il più vicino possibile alle comunità che vivono sul nostro territorio. Il successo della campagna vaccinale dipende dalla capacità di andare incontro alle persone; per questa ragione il nostro modello organizzativo è basato su tante strutture che permettono di essere più vicini alle persone e di non costringere a spostamenti. Inoltre, aver moltiplicato i centri ridurrà l'attesa per vaccinarsi. Stiamo valutando anche la possibilità di sperimentare l'accesso diretto alla vaccinazione per la categoria 60/69 anni; in questa fascia di età ci rivolgiamo a persone che lavorano e che potrebbero non essere disponibili all'orario e al giorno fissati da noi". (Ren)