Napoli: Clemente, serve piano strutturato per economia e lavoro

- "Riapre la Floridiana. I parchi dello Stato che riaprono sono un messaggio di libertà e fruizione per noi cittadini importante, penso anche a Capodimonte". Lo ha detto l'assessora comunale ai Giovani Alessandra Clemente intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. E poi ha aggiunto: "Nel rispetto delle posizioni dei direttori abbiamo chiesto di valutare di restare aperti, in alcuni casi è avvenuto, in altri no. Come Comune abbiamo provato a tenere aperti quanti più luoghi di nostra competenza, poiché l'aria aperta è uno strumento per evitare il contagio". Sui dati delle domande per il reddito di cittadinanza Clemente ha sottolineato: "Sono davvero incredibili. Serve un Piano strutturato per l'economia ed il lavoro, abbiamo anche pericolose spie di contagio criminale che cresce, per questo abbiamo rafforzato videosorveglianza e attività di supporto al commercio e all'impresa, attività di prevenzione da episodi di usura e racket. In questi mesi, inoltre, abbiamo lavorato sull'impiego sociale per i percettori del reddito di cittadinanza, così come previsto dalla normativa e con Inps e Guardia di Finanza voglio rafforzare i controlli perchè quando riscontriamo attività in nero o illegali, da parte dei percettori del reddito, vanno applicate con fermezza le sanzioni previste". Per la situazione cantieri l'assessora ha aggiornato: "Ho voluto una cabina di regia che trasformasse la zona rossa in un quante più chiusure di cantiere e aperture di nuovi possibile, accelerando più non posso, per recare meno disagi possibili alla popolazione. Questa mattina in via Terracina si conclude un altro importante cantiere, andremo avanti con questo dinamismo, lo stesso che ha fatto si che si completassero anche i lavori della Galleria Laziale è in via Arcoleo prima dei tempi previsti".(Ren)