Napoli: "Lotta alle mafie e percorsi di educazione alla legalità", domani nuovo incontro online con Alessandra Clemente

- Proseguono gli incontri di ascolto di Alessandra Clemente in vista della tornata elettorale delle prossime amministrative della città di Napoli. Domani, come ogni giovedì alle 18.30 Alessandra Clemente incontrerà cittadini, associazioni e comitati per discutere a confrontarsi su dei temi specifici. Questo giovedì il tema in discussione sarà: "Lotta alle mafie e percorsi di educazione alla legalità". "Ieri notte (lunedì) un nuovo boato ha svegliato i cittadini dei Colli Aminei, un'esplosione di un negozio di caldaie (per la quale è in corso un'indagine) ci riporta alla mente la più importante piaga della città (nel caso ce ne fosse bisogno) - spiega una nota di Clemente - la camorra e ci ricorda quanto questo tema ci tocca tutti molto da vicino. Mettere in campo strumenti in grado di ostacolare la diffusione dell'economia e della cultura mafiosa. Questa deve essere il primo punto del programma di un candidato sindaco di Napoli, soprattutto in un momento di crisi economica come quello che stiamo attraversando, che rischia di far crescere a dismisura gli affari della criminalità organizzata. L'incontro vedrà affiancato al tema della lotta alle mafie quello dei percorsi di educazione alla legalità perché credo che solo mettendo in campo delle azioni serie e durature a partire dai ragazzi e dai bambini possiamo combattere in maniera credibile il contesto culturale in cui i germi della camorra attecchiscono. Nella consapevolezza che tanto è stato fatto in questi anni ma che la strada è ancora lunga per sconfiggere la camorra nella nostra città e questo risultato richiedo lo sforzo di tutte le parti sociali, l'attività di ascolto e di elaborazione di proposte sarà al centro del confronto on line". (Ren)