Auto: Mascetti (Bmw Bank), nuovi prodotti finanziari flessibili che rispondono alle esigenze del mercato (2)

- "Garantire un adeguato supporto per individuare i migliori servizi finanziari possibili, mediante una consulenza personalizzata a 360 gradi, insieme alla trasparenza dei dati fiscali - ha evidenziato Barbato -, sono gli strumenti più appropriati per battere la crisi del settore dell'automotive determinata dall'emergenza pandemica Covid-19. C'è bisogno di tanta preparazione e di formazione continua oltre alla capacità di comprendere le reali esigenze dei consumatori. Un lavoro fatto 'gomito a gomito' tra cliente e consulente, finalizzato al tracciamento di un profilo finanziario e assicurativo che riesca a offrire trasparenza e sicurezza. Due elementi indispensabili se si vuole affrontare con competenza e concretezza il mercato". "Essere 'ambasciatore 2020' di Bmw Bank è un traguardo prestigioso raggiunto grazie a un intenso lavoro di squadra e alle competenze del team al completo. Elementi essenziali per il follow up del cliente che assistiamo e garantiamo fin dal primo momento con professionalità e discrezione", ha concluso il ceo del Gruppo Center". (Ren)