Giustizia: Laboccetta (Polo Sud), crescono le adesioni alla petizione, gli italiani non hanno paura di dire la loro

- “La petizione popolare partita da Napoli 4 giorni fa viaggia pesantemente. Siamo ben oltre le 1500 condivisioni. Tutte ricevute con mail e messaggi da cittadini di tutte le fasce sociali". Lo dichiara in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta. "Un esercito destinato a crescere - prosegue il presidente di Polo Sud - Uomini e donne che non hanno paura di esprimere le proprie opinioni rispetto ai temi della giustizia. Una spinta dal basso per sensibilizzare quella maggioranza parlamentare timida e timorosa che spesso non ha contezza del proprio ruolo. Almeno sul capitolo riforma della giustizia. Mi auguro che questa nostra azione libera e convinta possa far ritrovare coscienza e coraggio al Parlamento della Repubblica Italiana. Certo, siamo coscienti, di essere una goccia nel grande oceano nazionale, ma ci crediamo e andiamo avanti". (Ren)