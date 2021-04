Abruzzo: rabbia degli albergatori su turismo montano, per noi solo briciole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è un intero comparto produttivo tagliato fuori dagli indennizzi previsti dal governo Draghi per le zone montane: alberghi e strutture ricettive, infatti, rischiano di vedersi assegnare solo le briciole di quanto previsto sia dal "Decreto Sostegni" che dal successivo 'decreto Montagna': provvedimenti tagliati quasi esclusivamente a misura della rete alberghiera dell'arco alpino e dei gestori degli impianti di risalita, lasciando fuori tutto il resto. In Abruzzo, a dar voce alla protesta, è l'associazione che riunisce sotto le proprie insegne gli albergatori e i titolari di hotel e strutture ricettive dell'area più attrezzata d'Italia dopo il settore alpino: quella che si snoda attorno al grande comprensorio sciistico che unisce Roccaraso, Rivisondoli, Pescocostanzo, Castel di Sangro, Gamberale e Rocca Pia. I componenti hanno chiesto infatti un "incontro urgente" al presidente della regione Marco Marsilio, ed all'assessore regionale al Turismo, Daniele D'Amario, per discutere appena possibile di come correggere i due provvedimenti. La richiesta arriva insomma dai centri che rappresentano il fulcro vitale dell'industria della montagna abruzzese, anche in ragione della vera propria filiera che, intorno all'attività degli impianti di risalita, le strutture ricettive sono in grado di mettere in campo: una filiera in cui ruotano anche imprese della ristorazione, del benessere personale, dell'artigianato artistico e tradizionale, dell'escursionismo, solo per citare alcune voci. A illustrare e riassumere le ragioni della protesta è la presidente dell'Associazione albergatori Altopiani Maggiori d'Abruzzo, Gloria Di Tola. (segue) (Gru)